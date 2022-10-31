إحصائية: عائدات النفط الخام العراقي بلغت أكثر من 90 مليار دولار بتسعة شهور

2022/10/31 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إحصائية لشركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الاثنين، أن عائدات النفط العراقي من النفط الخام بلغا أكثر من 90 مليار دولار أمريكي، مجمل ما تم تصديره خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022.

وذكرت الإحصائية، أن “ايرادات النفط العراقي المصدر خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2022 بلغت 90 ملياراً و 388 مليوناً و786 ألفاً و336 دولاراً، بمعدل شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 دولارا”.

وأضافت، أن “هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 70.6 بالمئة، حيث بلغت فيها العائدات المالية 52 ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً و 830 دولاراً وبمعدل 5 مليارات و 886 مليوناً و515 ألفاً و830 دولارا”.

ولفتت إلى، أن “شهر أيار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 ملياراً و 477 مليوناً و514 ألفاً و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الأشهر من حيث الإيرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دولاراً”.

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