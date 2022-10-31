الأمم المتحدة تنشر أرشيفاً رقمياً يوثق ثقافة الإزيديين

2022/10/31 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻧﺸﺮت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ غوغل ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أول أرﺷﯿﻒ رﻗﻤﻲ ﯾﻮﺛﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ الكورد الإزيديين، واستغرق انشاؤه 12 شهراً بدعم من صندوق الصحة الثقافية العراقي، في إطار مبادرة “التشافي بالفنون”.ويتألف الأرشيف الذي نشرته الأمم المتحدة، من أربعة معارض رقمية … Readmore

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