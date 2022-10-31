علماء البيئة يحذرون من ارتفاع درجة حرارة الارض ويدعون لايقاف هذه العمليات

2022/10/31 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عالم البيئة فلاديمير بينايف الأستاذ المشارك في معهد البيئة التابع للجامعة الروسية للصداقة، ما ينتظر البشرية إذا ما ارتفعت حرارة الأرض بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.ويشير بينايف في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى تقرير المعاهدة الإطارية للأمم … Readmore

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