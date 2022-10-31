فرانس برس: العراق يمر بـ أسوأ جفاف منذ 92 عاماً

2022/10/31 | 10:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أكد تقارير دولية أن العراق يمر بموسم جفاف هو الأسوأ منذ 92 عاماً، مع انحسار في الأمطار ومناسيب الأنهار، بحسب وكالة فرانس برس.واضطر كثير من المزارعين طلب الإذن من السلطات المحلية لحفر آبار تسمح لهم بري الزرع وسقي الماشية.وأعلنت وزارة الموارد المائية عن خطة لاستخدام المياه الجوفية في 6 …

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