احداث تشرين الأول.. عملية أمنية من أربعة محاور غرب وجنوب الموصل

2022/10/31 | 10:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 31 تشرين الاول 2022 عملية أمنية من أربعة محاور غرب وجنوب الموصل الاحد...

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عملية أمنية من أربعة محاور غرب وجنوب الموصل أولاً على المسلة.

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