العراق والتغير المناخي .. تجفيف الأهوار إجراء تنفيذي لا علاقة له بالتغير المناخي - الجزء الرابع

2022/10/31 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن الجنابي - وزير الموارد المائية

الاسبق

الأهوار نظام إيكولوجي هش يعتمد أساساً

على وفرة المياه.



وبما ان المياه التي

تكونت إثرها الأهوار العراقية هي مياه

قادمة من أماكن بعيدة جغرافياً بآلاف

الكيلو

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