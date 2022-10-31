نريدها وزارة شبابيّة

2022/10/31 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

لم يكن أمس الأحد اعتياديّاً بالمَرَّة

مع تجدّد الحقائب الوزاريّة في حكومة

محمد شياع السوداني بانتهاء حُقبة

حكومة تسيير الأعمال بجميع اشكالها

والتوجّه نحو حكومة جديدة مُدعمة

بالأطر الق

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