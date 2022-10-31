في ترشيد السلطة

2022/10/31 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إسماعيل نوري الربيعي

كان لظهور الأزمات المالية و التراجع

على مستوى الأداء الاقتصادي، الذي ساد

العالم في منتصف تسعينات القرن

العشرين، دوره البالغ في التطلع نحو

النهل من آلية منهجية الحوكمة.



تلك

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