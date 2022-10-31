الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

2022/10/31 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وتقدم الأمين العام – في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك – بأحر التعازي لأسر الضحايا، بمن فيهم ضحايا من موظفي الأمم المتحدة، وكذلك لحكومة ولشعب الصومال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.كما دان الأمين العام بشدة هذه الهجمات الشنيعة، وكرر تأكيد تضامن الأمم المتحدة مع الصومال ضد التطرف العنيف.واختتم البيان بالتعهد بمواصلة دعم الأمم المتحدة لصومال ينعم بالسلام والازدهار.

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