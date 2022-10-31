2022/10/31 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الصيني وانغ يي، المنافسة بين بلديهما والحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية، الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن «وزير الخارجية ناقش الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، وإدارة العلاقات بمسؤولية» بين الولايات المتحدة والصين.وتواجه القوتان نقاطاً خلافية عدة أبرزها تايوان، وبحر الصين، وحقوق الإنسان في شينجيانغ (شمال غرب)، والتنافس التكنولوجي، والحرب التجارية.وناقش الطرفان أيضاً الصراع في أوكرانيا و«التهديدات التي تشكّلها روسيا على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي»، بحسب البيان.ولم تكشف بكين على الفور عن حصول المكالمة.وتعتبر الدول الغربية أحياناً أن الصين التي تلتزم الحياد رسمياً في الصراع الأوكراني، متساهلة جداً مع موسكو.وتأتي المكالمة بين المسؤولين الصيني والأمريكي بعد أيام على محادثة هاتفية بين وانغ يي ونظيره الروسي سيرغي لافروف.وأكد وانغ للافروف، الخميس، أن «الصين مستعدة لتعميق المبادلات مع روسيا على جميع المستويات».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا خارجية بكين وواشنطن يبحثان هاتفياً الحرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا خارجية بكين وواشنطن يبحثان هاتفياً الحرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).