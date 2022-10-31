هوكستين من أبوظبي: لتسعير الطاقة بطريقة تسمح بالنمو الاقتصادي

2022/10/31 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكستين الإثنين أنه يجب تسعير الطاقة بطريقة تسمح بالنمو الاقتصادي وأن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز".

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