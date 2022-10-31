2022/10/31 | 11:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: skS6dfp-T3U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. فيديو متداول في احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. فيديو متداول في احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).