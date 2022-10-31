2022/10/31 | 11:27 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية ذي قار: وصول الوجبة الأولى من عقد تجهيز 5 الاف " رحلة مدرسية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/31 | 11:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ذي قار: وصول الوجبة الأولى من عقد تجهيز 5 الاف " رحلة مدرسية") نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ذي قار: وصول الوجبة الأولى من عقد تجهيز 5 الاف " رحلة مدرسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).