حديث عن مصير العلاقة مع واشنطن في ظل حكومة عراقية جديدة

2022/10/31 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد نيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة، محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان، تتجه الأنظار إلى رؤية بغداد للتعاون مع واشنطن في المرحلة المقبلة، حيث تبدي إدارة الرئيس، جو بايدن، اهتماما بأن “يكون العراق مركزا لاستقرار الشرق الأوسط”.وكانت، جينيفر غافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، قد أكدت في مقابلة أجرتها مع قناة “الحرة” أن […]

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