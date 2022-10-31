2022/10/31 | 11:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، 31 تشرين الاول، 2022، بصدور قراري...

ظهرت المقالة أحكام تدين نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً أولاً على المسلة.

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