2022/10/31 | 11:28 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة رئيس الجمهورية السابق الى التقاعد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة رئيس الجمهورية السابق الى التقاعد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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