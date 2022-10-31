2022/10/31 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعتبر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن المقترحات الأوروبية بوضع سقف لسعر الغاز بـ”النفاق”، وأفاد بأن سياسة السوق الحرة هي الحل الأمثل دائما.وتعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح وضع سقف لأسعار الغاز باستخدام آلية سعر ديناميكية، والتي يمكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تصف التحركات الأوروبية لوضع سقف لأسعار الغاز “بالنفاق” المركز الخبري الوطني.

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