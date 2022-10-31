بغداد واربيل تتفقان على حل المشكلات المالية والإدارية المتعلقة بالبطاقة التموينية 

2022/10/31 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتفقت وزارة التجارة الاتحادية مع نظيرتها في إقليم كردستان، على حل المشكلات المالية والإدارية في ملف البطاقة التموينية. وقال مدير عام التجارة في إقليم كردستان نوزاد كامل محمود في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "هناك مذكرة تفاهم وقعت بين الوزارتين، تضمنت فقرات عدة منها إرسال المبالغ والإيداعات المستحصلة عن بيع مفردات السلة الغذائية من وكلاء المـواد الغذائية في كردستان إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد". وأضاف محمود، أن "الفقرات نصت أيضا على قيام الشركة العامة للمواد الغذائية بشمول موظفي فـروع الشركة في مديريات كردستان بالمكافآت المادية والدعم وجميع أنواع المساعدة بحسب الضوابط والتعليمات المعمول بها، فضلا عن تسهيل أمور المواطنين ووصول المواد إلى الوكلاء". وأشار إلى أن "المذكرة شملت إشـراف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد على تحميل وتسليم المواد الغذائية والطحين للمواطنين وأجــور النقل وإيصال المــواد إلـى المـخـازن، وكذلك ترميم مخازن المواد الغذائي.

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