أكثر من 90 مليار دولار عائدات النفط العراقي في 9 أشهر

2022/10/31 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، أكثر من 90 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لإحصائية صادرة عن شركة" سومو"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "ايرادات النفط العراقي المصدر خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2022 بلغت 90 ملياراً و 388 مليوناً و786 ألفاً و336 دولاراً، بمعدل شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 دولارا".

واضافت ان "هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 70.6 بالمئة، حيث بلغت فيها العائدات المالية 52 ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً و 830 دولاراً وبمعدل 5 مليارات و 886 مليوناً و515 ألفاً و830 دولارا".

واشارت الى ان "شهر أيار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 ملياراً و 477 مليوناً و514 ألفاً و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الأشهر من حيث الإيرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دولاراً".

ويعتمد العراق بنسبة 96 بالمئة على الإيرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرضت الحكومات السابقة الى ضغوطات كبيرة مع عدم قدرتها في دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل في بداية عام 2020 مع انتشار مرض كوفيد 19 قبل أن تعاود الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

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