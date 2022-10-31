2022/10/31 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى بمعايير فيسبوك، كان 2021 عامًا صعبًا.أثارت سلسلة من التقارير السيئة المستندة إلى تسريبات من المبلغين عن المخالفات أسئلة غير مريحة حول تأثير فيسبوك على المجتمع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك أصبح "ميتا" قبل عام واحد.. حلم "ميافيرس" يبدو بعيدًا أكثر من أي وقت مضى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك أصبح "ميتا" قبل عام واحد.. حلم "ميافيرس" يبدو بعيدًا أكثر من أي وقت مضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).