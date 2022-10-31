إيرادات العراق 90 مليار دولار خلال 9 أشهر ومصاريفه نحو 54 مليار دولار.. 40% من الايرادات متبقية كفائض

2022/10/31 | 12:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، أكثر من 90 مليار دولار أمريكي، اي بمعدل يفوق الـ10 مليار دولار شهريا، في الوقت الذي تبلغ مصاريف العراق خلال 9 اشهر نحو 54 مليار دولار.

ووفقا لإحصائية صادرة عن شركة” سومو”، فأن “ايرادات النفط العراقي المصدر خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2022 بلغت 90 ملياراً و 388 مليوناً و786 ألفاً و336 دولاراً، بمعدل شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 دولارا”.

واضافت ان “هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 70.6 بالمئة، حيث بلغت فيها العائدات المالية 52 ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً و 830 دولاراً وبمعدل 5 مليارات و 886 مليوناً و515 ألفاً و830 دولارا”.

واشارت الى ان “شهر أيار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 ملياراً و 477 مليوناً و514 ألفاً و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الأشهر من حيث الإيرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دولاراً”.

من جانب اخر بلغت مصروفات الدولة خلال 8 اشهر 69.5 تريليون، مايعني نحو 8.7 تريليون شهريا، اي 5.9 مليار دولار شهريا ينفق العراق، مايعني خلال 9 اشهر تبلغ مصاريفه 53.5 مليار دولار، اي من اصل 90 مليار دولار خلال 9 اشهر، هناك فائض يبلغ 36.5 مليار دولار، معظمه ذهب كاحتياطي للبنك المركزي.

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