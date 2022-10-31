بالوثيقة .. وزارة العدل تعلن إحالة رئيس الجمهورية السابق برهم صالح الى التقاعد

2022/10/31 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع ‏العراقية بالرقم (4695)‏ ‏والذي تضمن إحالة رئيس الجمهورية السابق برهم صالح الى التقاعد.وقالت مدير عام الدائرة هيفاء شكر محمود في بيان ‏‏إن “العدد ‏تضمن صدور مرسوم جمهوري تكليف … Readmore

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