قناة فوكس نيوز تصف الرئيس الامريكي جو بايدن بالرئيس المنهك للبيت الابيض

2022/10/31 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ستيوارت فارني ، الصحفي في قناة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رئيس نشط ويقظ، بدلا من الرئيس “المنهك” للبيت الأبيض، جو بايدن.وقال المذيع التلفزيوني: “هذه الفترة الرئاسية بدأت تذهب هباء بالفعل.أعتقد أن بايدن سيقود تدهورا … Readmore

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