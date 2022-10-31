إيران تحذر المانيا: وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ستكون غير قانونية

2022/10/31 | 12:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، الاثنين، 31 تشرين الاول، 2022،...

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