2022/10/31 | 12:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نفى مدير عام مراسيم رئاسة مجلس الوزراء، حسنين الشيخ، ‏الإثنين‏، 31‏...

ظهرت المقالة حسنين الشيخ لـ المسلة: لا صحة لاستبعادي من منصبي في إدارة مراسيم مجلس الوزراء أولاً على المسلة.

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