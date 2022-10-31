2022/10/31 | 12:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني ومحافظ البنك المركزي يبحثان التعاملات النقدية والواقع المصرفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/31 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني ومحافظ البنك المركزي يبحثان التعاملات النقدية والواقع المصرفي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني ومحافظ البنك المركزي يبحثان التعاملات النقدية والواقع المصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).