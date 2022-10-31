عملية نوعية تُطيح بـ

2022/10/31 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – كركوكأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على القيادي الإرهابي المُكنى "أبو حمزة المتويتي" أمني في قاطع الداخل ضمن ما يعُرف بولاية كركوك.

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