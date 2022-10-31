مواقف امنية.. منتسب ينجو باعجوبة من الانتحار ومقتل عامل في بغداد

2022/10/31 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص ونجاة منتسب من الانتحار في العاصمة بغداد.

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