2022/10/31 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على قيادي “إرهابي” يكنى “أبو حمزة المتويتي” في كركوك. وقال اللواء يحيى رسول، في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/:إن “جهاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على القيادي الإرهابي المُكنى ” أبو حمزة المتويتي “ المركز الخبري الوطني.

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