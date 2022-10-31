السوداني يجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي

2022/10/31 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ،بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني:، ان “السوداني استمع الى إيجاز سير التعاملات […]

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