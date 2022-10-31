مقتل ضابط إيراني في هجوم مسلح بمحافظة سيستان وبلوشستان

2022/10/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابط إيراني وأصيب ثلاثة آخرون في

هجوم مسلح على دورية للشرطة في مدينة

ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان

أمس.

وقال العميد أحمد طاهري في تصريح لوكالة

إرنا: “إن عناصر وحدة من مغاوير الشرطة،

كانوا في

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