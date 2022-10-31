العراق يقدم شكاوى للانتربول ضد دول تعرقل استرداد آثاره

2022/10/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار

العراقية عن تقديم شكاوى لدى الانتربول

الدولي على عدد من الدول للضغط عليها في

ملف استرداد الآثار المهربة من العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد

العلياوي في تصري

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