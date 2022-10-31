فساد تريليوني عميق

2022/10/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بعد التغيير النيساني المزلزل اعتقدَ

الكثير من العراقيين ـ انا واحد منهم ـ

ان بلدهم سيكون في مصاف البلدان السعيدة

والمحظوظة مثل ابي ظبي وكوالامبور او

طوكيو ولم يدرْ في خَلدهم ان بلده

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