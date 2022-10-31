الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة

2022/10/31 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن «هجوماً روسياً كثيفاً» يجري على منشآت للطاقة في مناطق أوكرانية عدة، بعد يومين على هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم، نسبته موسكو إلى كييف بمساعدة لندن.وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو: «الروس شنوا مجدداً هجوماً كثيفاً على منشآت الطاقة في عدد من المناطق.



أسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ بينما أصاب البعض الآخر الهدف».

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