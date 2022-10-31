أوكرانيا.. جولة جديدة من القصف الروسي على محطات للطاقة في مناطق متفرقة

2022/10/31 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت منشآت للطاقة بمناطق متفرقة في أوكرانيا بالصواريخ، الاثنين، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وقطع إمدادات المياه في بعض أجزاء البلاد.

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