بوابة لإفلات المتهمين بالفساد.. ما أسباب فشل العراق في إنهاء ظاهرة المسؤولين مزدوجي الجنسية؟

2022/10/31 | 13:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثلت الجنسية المزدوجة بوابة واسعة لهروب الكثير من المسؤولين العراقيين المتهمين بملفات فساد، وباتت معضلة قضائية وقانونية لما يتمتعون به من حصانة.

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