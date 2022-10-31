حكمان حضوريان بإدانة نائب أمين عام وزارة الدفاع

2022/10/31 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الاثنين، عن صدور حكمين حضوريين بإدانة

نائب الأمين العام لوزارة الدفاع

سابقاً، لارتكابه مخالفات في عقدي

تجهيز بأسلحة خفيفة، مشيرة الى أن

المسؤول السابق صرف أكثر من 1

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