توجيه أمني يخص العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية

2022/10/31 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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قائد عمليات بغداد يوجه بتفتيش وغلق الساحات والكراجات غير الرسمية ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار داخل المناطق السكنية

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