كربلاء: اتساع ظاهرة سرقة الدور السكنية

2022/10/31 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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انتشرت في محافظة كربلاء مؤخرا حالات سرقة الدور السكنية، ما دفع القوات الامنية الى تشديد اجراءاتها ونصب الكمائن لعصابات الجريمة المنظمة.

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