ساعات على انطلاق دبي “اير اكسبو” للطيران بحضور 20 الف شخص من جميع انحاء العالم

2022/10/31 | 13:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات النسخة العاشرة من معرض أبوظبي للطيران 2022 “أبوظبي إير إكسبو” وتستمر حتى 3 نوفمبر المقبل في مطار البطين للطيران الخاص.

ويرسخ مكانة العاصمة مركزا رائدا للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي، ويجسد التزامها أيضا بتمكين وتطوير قطاعي الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

ويأتي انعقاد المعرض هذا العام، بعد توقف 4 سنوات بسبب جائحة كورونا ، ومن المتوقع أن يزور الحدث أكثر من 20 ألف شخص من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في قطاع الطيران، كما سيتضمن المعرض للمرة الأولى منتدى فكريا يوفر لقادة الفكر على مستوى الصناعة منتدى لتبادل أحدث المستجدات والأفكار في مسيرة التطور العامة لقطاع الطيران والفضاء.

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