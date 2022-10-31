يحيى رسول يعلن القبض على القيادي الإرهابي المُكنى أبو حمزة المتويتي آمر كتيبة الفرقان

2022/10/31 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن القبض على القيادي الإرهابي المُكنى “أبو حمزة المتويتي”.وقال رسول في بيان: إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن … Readmore

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