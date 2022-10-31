قيادي في دولة القانون: نائب رئيس الجمهورية من حق نوري المالكي او من يرشحه

2022/10/31 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر , الاثنين , أن منصب نائب رئيس الجمهورية من حق زعيم الائتلاف نوري المالكي او من يرشحه اذا رفض تولي المنصب، مبينا ان الجو العام السياسي ليس مع تعدد نواب الرئيس … Readmore

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