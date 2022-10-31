2022/10/31 | 13:52 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..إحالة رئيس الجمهورية السابق "برهم صالح " الى التقاعد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..إحالة رئيس الجمهورية السابق "برهم صالح " الى التقاعد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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