النزاهة: أربعة وزراء افصحوا عن ذممهم المالية

2022/10/31 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، 31 تشرين الاول، 2022، عن إفصاح...

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