2022/10/31 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تمنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تصدر توجيها يتعلق بالعجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للانفجار المركز الخبري الوطني.

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