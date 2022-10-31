خبيرة تنصح: توقف عن محاولة تحسين أدائك إرضاء للآخرين

2022/10/31 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للبعض، شكّلت الجائحة والاضطراب الذي أحدثته "أول محنة كبيرة اختبروها في حياتهم".في حين شكل الحزن والخسارة والمأساة حياة ماكنيرني وآخرين، فأدركوا منذ فترة طويلة أنّ "الحياة هشة، وأن وتيرة حياتنا في هذا العالم الحديث لا يمكن تحمّلها".

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