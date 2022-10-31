2022/10/31 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ktO5jUD5XA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كم عام استمرت الحرب العالمية الاولى ؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كم عام استمرت الحرب العالمية الاولى ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).