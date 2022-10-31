2022/10/31 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e6BjOG2afAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الذهب زينة وخزينة .. جولة بمحلات الالبسة في كربلاء | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الذهب زينة وخزينة .. جولة بمحلات الالبسة في كربلاء | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).