قائد عمليات بغداد يوجه بتفتيش وغلق الساحات والكراجات غير الرسمية

2022/10/31 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، في بيان انه “تم الايعاز بتفتيش وغلق الساحات والكراجات غير الرسمية ومنع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية القابلة للإنفجار داخل المناطق السكنية”.

واضاف، ان “القرار جاء حرصا على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة على وبحسب توجيهات القيادة السابقة فيما يخص التفتيش الدوري للساحات والكراجات من قبل اللجان المشكلة لذلك وغلق الغير مجاز منها والتأكد من الإجراءات (الأمنية -شروط السلامة) ومنع وقوف العجلات التي تحمل الوقود والغاز والمواد القابلة للإنفجار داخل الكراجات والمناطق السكنية”.

واضاف، ان “قيادة العمليات اكدت على جميع اصحاب الساحات الغير مجازة مراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية”.

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