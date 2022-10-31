إيران.. محاكمات علنية لألف متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات

2022/10/31 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء نقلا عن رئيس السلطة القضائية في العاصمة الإيرانية طهران قوله، الاثنين، إن نحو ألف شخص وجهت إليهم تهم ارتكاب أعمال شغب وإنهم سيحاكمون علنا هذا الأسبوع.

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